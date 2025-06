Come sta Lucio dopo l'incidente domestico: l'ex Inter aveva il 18% del corpo ustionato

Arrivano aggiornamenti dal Brasile sulle condizioni di Lucio, l'ex difensore dell'Inter vittima di un incidente casalingo. Il brasiliano non rischia la vita anche se è ancora ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale di Brasilia dov'è stato portato ormai un paio di giorni fa.

La situazione dell'ex giocatore era grave quando è stato sottoposto alle prime cure. Come riporta Globo, Lucio aveva ustioni sul 18% del suo corpo, ustioni queste anche di secondo grado. A causarle era stata l'esplosione di un camino ecologico nella sua abitazione.

Arrivato in ospedale venerdì scorso, nelle ultime ore la struttura ospedaliera ha rilasciato dei comunicati sulle sue condizioni. Nell'ultimo, diffuso sabato, si sottolinea come l'ex difensore resti stabile e cosciente e si trovi sotto le cure del team specializzato in ustionati dell'Ospedale Brasilia - Rede Américas. Nulla invece sulle sue dimissioni dall'ospedale anche se è confermato come Lucio stia "mantenendo buoni progressi clinici". Quarantasettenne, Lucio si era ritirato dal calcio giocato nel 2020, dopo aver militato per Inter, Juventus, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.