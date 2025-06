Come vedere Al Ain-Juventus gratis su DAZN

La Juventus fa il suo esordio al Mondiale per Club contro l'Al Ain: come vedere la partita in diretta gratis su DAZN.

I bianconeri di Igor Tudor debuttano nella nuova competizione FIFA e nella prima giornata della fase a gironi. La Vecchia Signora è inserita nel gruppo G, con Manchester City, Wydad Casablanca e gli emiratini dell'Al Ain, primi avversari nel torneo.

Come seguire la partita dell'Audi Field di Washington in diretta tv e streaming gratuitamente? Tutte le informazioni.

- Sarà possibile seguire Al Ain-Juventus in diretta gratis su DAZN. In tv (scaricando l'app su smart tv compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box) ma anche in streaming con l'app per dispositivi mobile (smartphone, tablet e pc) o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Per farlo sarà sufficienteavere un account DAZN, oppure crearne uno ex novo: in questo modo si potrà vedere Al Ain-Juventus, così come le altre partite del Mondiale per Club, in diretta sulla piattaforma.

MONDIALE PER CLUB: COSA SI VEDE CON L'ABBONAMENTO PREMIUM A DAZN - E' possibile poi non solo creare un account ma sottoscrivere un abbonamento premium a DAZN, con il quale sono previste nuove feature tecniche:

- audio multicanale Dolby 5.1. e HDR per vivere il calcio come allo stadio

- highlights estesi di ogni match

- possibilità di usufruire dei contenuti anche in modalità offline grazie al download, per offrire ai tifosi le emozioni del Mondiale per Club FIFA 2025 sempre a portata di mano

- streaming su più dispositivi

A questo si aggiunge anche la possibilità di vedere le repliche delle partite, feature non disponibile con il semplice account.