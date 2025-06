Como, altro no per Fabregas: ci ha provato anche la Roma

Il Como alza ancora il muro per Cesc Fabregas, arriva un altro no per il tecnico spagnolo: questa volta alla Roma.

La sconfitta contro l'Inter al Sinigaglia nell'ultima giornata di Serie A non ha intaccato il valore della stagione dei lariani, decimi in classifica da neopromossi. Un plauso a giocatori e meriti evidenti per Fabregas, sempre più al centro del mercato con le big italiane e non che monitorano la sua situazione.

Dopo la partita l'ex centrocampista di Arsenal, Chelsea e Barcellona aveva dribblato le domande di chi gli chiedeva se resterà alla guida del Como anche l'anno prossimo: "Io lo dico sempre: se resto o no, non è importante. Conta ciò che si sta creando al Como, che continuerà anche senza di me nei prossimi anni. Lascio la vita per il Como, mio figlio mi chiede sempre perché non sono a casa. Devo tanto a questo club, voglio dimostrare di essere la persona giusta per questo progetto".

Parole che hanno lasciato la porta aperta a possibili inserimenti, che sono arrivati già all'indomani della partita del Sinigaglia.

ROMA, CONTATTO PER FABREGAS: NO DEL COMO - Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di ieri (sabato 24 maggio) la Roma ha avuto un contatto diretto con il Como per provare a strappare l'ok del club lombardo alla partenza di Fabregas.

La missione, tuttavia, non ha avuto successo. Non ci sono stati spiragli, il Como ha alzato il muro come aveva fatto in precedenza con il Bayer Leverkusen: i lariani stanno preparando la prossima stagione con Cesc e non vogliono trattare, o comunque non vogliono farne una questione economica, per cederlo.

LA PANCHINA DELLA ROMA - Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino, Claudio Ranieri aveva annunciato che la Roma in realtà avrebbe già raggiunto l'accordo con il prossimo allenatore: "Certo. C'è già. Ma deciderà il presidente quando dirlo".

Le ultime indiscrezioni su Fabregas sembrano andare in una situazione opposta, con il club giallorosso che prosegue il lavoro per assicurarsi un nuovo tecnico: da valutare se ci saranno ulteriori tentativi per Gian Piero Gasperini o virare su altre strade, come Francesco Farioli ed Enzo Maresca.