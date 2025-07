Como, altro rinforzo per Fabregas: ufficiale Jesus Rodriguez, i dettagli

Il Como ufficializza un nuovo rinforzo per Cesc Fabregas: arriva Jesus Rodriguez dal Real Betis, contratto sino al 2030.

Un nuovo rinforzo per il Como: la società lombarda ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Jesus Rodriguez, esterno classe 2005 che si trasferisce dal Real Betis e ha posto la firma su un contratto valido sino al 2030. L’operazione per il suo arrivo alla società lariana, ricordiamo, si è conclusa sulla base di un affare da 22 milioni di euro più 5 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita in favore del club spagnolo.

IL COMUNICATO - “Como 1907 è lieto di confermare l’ingaggio dell’ala spagnola Jesús Rodríguez dal Real Betis. Il 19enne si unisce al club a titolo definitivo con un contratto fino a giugno 2030“.

LE PAROLE DI FABREGAS - "Jesús è esattamente il tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno a Como: coraggioso, diretto e pieno di energia. Ha una predisposizione naturale a rompere le linee avversarie e affrontare i difensori. Ha già un’esperienza di alto livello per la sua età e non vedo l’ora di lavorare con lui“.