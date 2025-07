Como, c'è l'accordo per l'acquisto di Perrone: 13 milioni al Manchester City

Il Como ha trovato l'intesa per il centrocampista argentino, che l'anno scorso aveva giocato in prestito nella squadra di Fabregas

Il Como mette a segno un altro colpo in entrata. Non si può parlare di un nuovo arrivo per Cesc Fabregas, ma i lariani hanno raggiunto l'accordo con il Manchester City per 'acquisto a titolo definitivo Maximo Perrone, che nella passata stagione aveva giocato al Sinigaglia in prestito.

Come riporta Fabrizio Romano, il centrocampista argentino diventerà a tutti gli effetti di proprietà del Como per 13 milioni di euro. Fabregas potrà, così, anche l'anno prossimo contare sul cervello del suo centrocampo.

Alla prima stagione al Como Perrone ha disputato 26 partite, con 3 assist e un totale di 1.860 minuti giocati.