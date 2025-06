Como, chiusa la trattativa per Jesus Rodriguez: i dettagli e le cifre dell'accordo con il Betis

Il Como non si ferma più. La società lombarda è scatenata sul mercato e, mentre sono ai dettagli le trattative per Morata e Thiaw dal Milan, ha chiuso per l'arrivo di Jesus Rodriguez dal Betis

AFFARE FATTO - Mancano solo i dettagli, come racconta Sky Sport,ma Rodriguez sarà un nuovo giocatore del Como. Una altro colpo e importante per Cesc Fabregas, a cui la famiglia Hartono sta cercando di mettere a disposizione una squadra in grado di ambire a un piazzamento europeo. L'ala snistra classe 2005, che si è messa in mostra anche nell'Europeo Under 21 contro l'Italia, segnando nell'1-1 del girone, è pronta a sbarcare in Italia.

LE CIFRE - Il Como sta dimostrando di avere molta disponibilità economica. Sta trattando con il Milan per Morata e Thiaw per un totale di 45 milioni (20 per l'attaccante e 25 per il difensore) e sta chiudendo l'affare con il Betis sulla base di 21 milioni di parte fissa più 6 di bonus. Un potenziale acquisto, quindi, da 27 milioni per cui, in queste ore, si stanno definendo i dettagli proprio sulla parte variabile. Poi ci sarà il via libera al trasferimento in Italia.

I NUMERI - Alla prima vera stagione da titolare in prima squadra ha realizzato 3 goal e 2 assist in 32 partite dopo le 9 reti con la seconda squadra. E' un'ala sinistra che può portare ulteriore fantasia e imprevedibilità al Como, che, con questo acquisto lancia un altro messaggio alla Serie A.