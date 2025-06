Como, dalla salvezza all'Europa: per i bookie qualificazione possibile il prossimo anno, Fabregas insegue il record di vittorie consecutive

Il Como neopromosso è stata una delle sorprese positive di questa Serie A, con la salvezza conquistata in largo anticipo e il gioco di mister Cesc Fabregas che ha convinto tifosi ed esperti. La conferma dell'allenatore spagnolo dà ancora più fiducia ai bookmaker in vista della prossima stagione dei lombardi: spunta, in quota, l'ipotesi qualificazione alle coppe europee, offerta a 6 su Snai. Ma il Como può ancora stupire in questo campionato: reduce da 6 vittorie consecutive, ha eguagliato il record della Lazio nel 1973 come striscia positiva di una neopromossa.

Domenica alle 15, al Bentegodi contro il Verona, può puntare al sorpasso, con il settimo successo offerto a 2,10, in vantaggio sul segno «1» a 3,45 e il pareggio a 3,55 volte la posta.