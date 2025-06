Como, dopo la conferma di Fabregas si punta all'Europa: per i bookie il 'sogno proibito' è Cristiano Ronaldo

Da rivelazione a certezza. Dopo l'ottima stagione appena conclusa, il Como vuole alzare l'asticella e provare a centrare una qualificazione alle coppe europee. Opzione possibile secondo i bookmaker, in lavagna a 5. Cesc Fabregas, dopo aver rifiutato il corteggiamento dell'Inter, chiede alla proprietà di rafforzare la rosa. Tra i nomi che circolano nelle ultime ore, spunta in quota il sogno chiamato Cristiano Ronaldo: il passaggio del 40enne fuoriclasse portoghese dall'Al-Nassr al Como si gioca a 12.

Più probabile, secondo i bookmaker, l'arrivo in Lombardia dell'esterno del Deportivo La Coruna, Yeremay Hernandez Cubas, opzione offerta a 2,25, mentre si sale a 4 per l'attaccante marocchino del Betis Siviglia Abde Ezzalzouli, seguito a 5 dal centrocampista della Roma Bryan Cristante. Vale 7,50, invece, il ritorno in Italia del 39enne Edin Dzeko, l'ultima stagione al Fenerbahçe di Josè Mourinho, dove ha totalizzato 21 gol in 53 presenze.