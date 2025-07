Como e Real Madrid hanno un piano per Nico Paz: Perez vuole che resti e non vada all'Inter

Più che il Real Madrid e più che le altre big in giro per l’Europa, l’Inter deve guardarsi dal Como se vuole mettere le mani tra qualche mese su Nico Paz, il calciatore giovane che più ha impressionato in questa stagione 2024/2025 di Serie A, la prima in Italia per il talento argentino. A San Siro, contro il Milan, il trequartista di Fabregas ha dato un’altra dimostrazione della sua classe cristallina: giocate d’alta scuola, assist illuminanti, personalità e sfrontatezza anche in un palcoscenico a cinque stelle come quello del Meazza.

TUTTI LO VOGLIONO - Nella sconfitta contro i rossoneri, Paz ha messo a referto un altro assist della sua fortunata annata, il sesto a fronte di altrettanti goal. Un contributo il suo da record per un classe 2004 e che di certo non sta passando inosservato. Dall’Inter che gli sta facendo la corte fino all’Argentina di Scaloni che lo ha subito convocato, sfilandolo anche alla Spagna dov’è nato, e lo ha fatto diventare un habitué della maglia albiceleste, tutti vogliono Nico Paz, compreso il Como che già lo ha.

LA STRATEGIA COMUNE - Come riporta Sky Sport, infatti, i lariani stanno provando in tutti i modi a trattenere la loro stella e sono convinti di riuscirci. Negli scorsi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti con il Real Madrid e le due squadre starebbero pensando a una strategia comune per la prossima estate. A questo punto serve ricordare la sua situazione contrattuale: nella scorsa estate i campioni d’Europa l’hanno venduto a titolo definitivo al Como per 6 milioni tenendosi però il 50% sulla futura rivendita oltre a un diritto di recompra nei prossimi tre anni: per 8 milioni nel 2025, per 9 nel 2026 e per 10 nel 2027.

QUALE FUTURO? - Il piano prevede chegli spagnoli non esercitino nella prossima estate la prima ricompra a loro disposizione a patto che il giocatore resti a Como. Il club di Perez crede che, giocando con continuità assoluta in riva al lago, cosa che potrebbe non fare in altre squadre più blasonate, possa crescere al meglio e compiere quegli step che ancora gli mancano prima di tornare a casa. Il Como vuole sfruttare questo assist e, come per il suo corteggiato allenatore, vuole confermare questo gruppo e, anzi, rinforzarlo ancora con acquisti di spessore per una stagione, la prossima, nella quale l’obiettivo sarà l’Europa. Altro che vendere, altro che club di passaggio, i lariani vogliono trattenere Nico Paz almeno per un altro anno anche a fronte di grosse offerte che di sicuro arriveranno e avevano anche provato a imbastire con il Real dei discorsi che facessero in modo di eliminare tutti i diritti sulla recompra del giocatore e assicurarsi il controllo totale su di lui. È solo marzo ma il tormentone estivo Nico Paz sembra già pronto e l’Inter, per ora, deve accomodarsi in coda.