Como-Empoli, le pagelle di CM: sorpresa Douvikas, flop Fazzini

Como-Empoli, le pagelle di CM

COMO

Butez 6 - Imposta il gioco, bravo nelle uscite e sempre attento anche sui tiri da fuori area.

Vojvoda 6,5 - Nel primo tempo fatica ad arrivare sul fondo ed è spesso impreciso, poi però diventa decisivo con il cross per il tap-in di Douvikas.

Goldaniga 6,5 - Prende un'ammonizione che poteva risparmiarsi, sfiora il gol in zona d'attacco.

Kempf 6 - Bravo nei contrasti, guida la difesa da leader ed evita di prendere il gol respingendo di testa una conclusione da distanza ravvicinata.

Moreno 5,5 - Difficilmente affonda sulla sinistra, qualche errore in fase difensiva senza grandi rischi.

(dal 46' Valle 5,5) - Fabregas l'ha inserito per dare più spinta da quella parte ma il risultato non è stato un granché.

Sergi Roberto 5 - Abbassa il baricentro della squadra, imposta il gioco ma si prende un giallo che gli condiziona il resto della partita.

(dal 46' Perrone 6) - Prova a calciare da ogni posizione, sfortunato e poco preciso.

Da Cunha 5 - E' il giocatore che ha avuto più difficoltà nel primo tempo, qualche imprecisione in fase di impostazione.

Strefezza 6 - Prova le imbucate per Cutrone ma per i due non è giornata, ha provato qualche giocata solitaria ma l'assenza di Nico Paz col quale si trova a meraviglia si è fatta sentire.

(dal 78' Ikoné sv)

Caqueret 5 - Molto possesso palla, ma gli manca il guizzo per essere decisivo.

(dall'88' Gabrielloni sv)

Diao 6 - E' la solita scheggia impazzita, sempre pericoloso e mai fermo. Con una sua giocata ha provocato il giallo di Goglichidze.

Cutrone 5 - Tanta voglia di entrare in partita, ma mai realmente pericoloso. Spesso impreciso o in ritardo sui passaggi dei compagni.

(dal 56' Douvikas 7) - Entra e segna. Primo gol in Serie A per l'attaccante greco, ennesima intuizione di Cesc Fabregas e del ds Ludi.

All.: Fabregas 6,5 - Il solito bel gioco del Como si vede a tratti, alternato a momenti in cui hanno faticato.

EMPOLI

Vasquez 7 - Quasi mai impegnato nel primo tempo, bravo a evitare di prendere il gol nella ripresa in un paio d'occasioni.

Goglichidze 5 - Va in difficoltà di fronte a Diao, nel primo tempo prende un giallo che gli condiziona il resto della partita.

(dal 70' Solbakken sv)

Marianucci 6,5 - Gioca con l'esperienza di un trentenne, sempre preciso negli interventi difensivi.

Viti 5 - Non ancora al 100% fisicamente, corre qualche rischio che avrebbe potuto mettere in difficoltà la squadra.

(dal 58' Fazzini 5) - Entra bene e fa partire l'azione del gol di Kouamé, rovina la prestazione con l'espulsione presa nei minuti finali.

Gyasi 5,5 - Lotta con Moreno e Cutrone, alcuni duelli li vinci ma altre volte è costretto a cedere.

(dall'86' De Sciglio sv)

Grassi 6,5 - Tanto lavoro sporco e un palo colpito nel primo tempo. Anche nel secondo tempo si destreggia in entrambe le fasi diventando il punto di riferimento in mezzo al campo.

Henderson 5 - Interventi duri fin dall'inizio della partita, alcune volte anche troppo. Prende un giallo a venti minuti dalla fine.

(dal 71' Bacci sv)

Pezzella 6,5 - Al momento giusto mette il turbo sulla fascia e arriva sul fondo, sempre pericoloso con i suoi cross in mezzo all'area.

Esposito 6 - Prova qualche guizzo personale, meglio quando dialoga con Kouamé. Nel secondo tempo spreca alcune ripartenze.

(dal 70' Colombo 5,5) - Non entra mai in partita, gli arrivano pochi palloni e lui non fa nulla per farsi vedere.

Cacace 5 - Corre su e giù sulla fascia senza mai fermarsi, ma spesso a vuoto sbagliando anche gli appoggi per i compagni.

Kouamé 6,5 - Sbaglia un gol a porta vuota dopo aver saltato il portiere avversario, a un quarto d'ora dalla fine si rifà ritrovando gol in Serie A un anno dopo.

All.: D'Aversa 6 - Ottiene poco dalle sostituzioni, ma è bravo a tenere la squadra in partita fino alla fine.