Como, Fabregas chiede altri tre gioielli al Real Madrid: chi sono Gonzalo Garcia, Jacobo Ramon e Chema Andres

L'asse Como-Real Madrid può arricchirsi di nuovi affari dopo Nico Paz: Cesc Fabregas chiede altri tre gioielli della Cantera blanca e incassa un primo "sì".

Ha fatto rumore la notizia lanciata da ABC.es del viaggio di Fabregas a Madrid. Più precisamente a Valdebebas, casa del Real e meta non casuale. E' stata l'occasione per incontrare Carlo Ancelotti e suo figlio Davide e parlare del piatto forte, il futuro di Nico Paz corteggiato dall'Inter, ma il talento argentino che sta incantando sulle rive del lago non è stato l'unico argomento sul tavolo.

FABREGAS-ANCELOTTI, INCONTRO PER NICO PAZ: "NON VOGLIAMO VENDERLO ALL'INTER"

CHIESTI ALTRI TRE GIOIELLI - Fabregas ha infatti incontrato anche Manu Fernandez, responsabile del settore giovanile del Real Madrid, e lo ha informato dell'interesse per altre tre perle del Castilla, formazione riserve dei Blancos: Gonzalo García, Jacobo Ramón e Chema Andrés. E la risposta del Real, riferisce ABC.es, è stata positiva: da Madrid sono convinti che il Como possa salvarsi e che sia il posto ideale per crescere i giovani talenti della propria Cantera, come sta accadendo con Nico Paz. Per questo motivo le parti hanno concordato di riprendere i colloqui nelle prossime settimane.

Ma chi sono i tre gioielli madridisti in orbita Como?

GONZALO GARCIA - Partiamo da Gonzalo Garcia, l'attaccante classe 2004 che sta facendo faville con il Castilla, di cui è capocannoniere: 21 goal in 27 presenze in campionato, numeri da capogiro per il giovane bomber, alto 183 cm e scovato in un'accademia partner del Real Madrid, che nel 2014 ha deciso di portarlo a Valdebebas. E' uno dei protagonisti del triplete 2022-23 conquistato dalle giovanili merengue. Gonzalo Garcia ha già trovato anche la prima rete con la Prima Squadra: suo il goal al 94' che ha permesso ad Ancelotti di vincere sul campo del Leganes nei quarti di finale di Copa del Rey.

CHEMA ANDRES - Dall'attaccante al centrocampista: Chema Andrés, un gigante per la mediana. Classe 2005, alto 190 cm, il nativo di Valencia ha doti atletiche importanti che lo rendono pericoloso di testa sui calci piazzati, ma a strappare applausi sono soprattutto la sua visione, la sua tecnica nei passaggi e le buone capacità balistiche nei tiri dalla distanza. Dei tre gioielli è l'unico ad aver già debuttato in Liga, contro il Las Palmas lo scorso 19 gennaio, oltre alla presenza contro il Minera nel 3° turno di Copa del Rey il 6 gennaio.

JACOBO RAMON - Chiudiamo con il difensore, il "colossale" Jacobo Ramón. Oltre 190 cm d'altezza per il classe 2005 nato a Madrid, uno dei centrali preferiti da Ancelotti secondo la stampa iberica. L'esordio in campionato deve ancora arrivare, ma il tecnico gli ha concesso la titolarità contro il Leganes in Copa del Rey (quarti di finale) e il prestigioso debutto in Champions League nei minuti finali della sfida con il Salisburgo, penultima giornata della fase campionato.