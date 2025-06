Como, Fabregas: "Inter e Inzaghi i migliori in Italia, sul futuro di Nico Paz…"

Giorno di vigilia in casa Como, che venerdì sera gioca l'anticipo dell'ultima giornata di campionato in Serie A in casa contro i campioni d'Italia dell'Inter. I nerazzurri sono secondi in classifica con un punto in meno del Napoli, che riceve il Cagliari.

L'allenatore spagnolo del Como, Cesc Fabregas ha dichiarato in conferenza stampa: "L'Inter è la migliore squadra della Serie A e tra le migliori in Europa, noi proveremo a darle fastidio. Dovremo essere a bravi a giocare con personalità per cercare di imporre il nostro gioco e non di subire il loro specialmente sulle fasce dove sono molto forti. Inoltre hanno uno dei migliori allenatori italiani (Simone Inzaghi, ndr). Non credo che l'Inter sarà condizionata dalla finale di Champions League contro il PSG e non penserà nemmeno alla partita del Napoli".

"Goldaniga è squalificato, in difesa Kempf è in dubbio. Reina e Iovine? Penso che meritino minutaggio, vedremo. Il cuore dice sì, entrambi hanno fatto una grande carriera. Reina merita di giocare, mi ha dato tanto in campo e fuori. Iovine è sempre positivo, sono due ragazzi importanti per me, per la società e per i compagni di squadra. Gabrielloni deve decidere se vuole restare o andare. Sergi Roberto e Alberto Moreno? Dipende da loro. Sergi sarà sicuramente in rosa l'anno prossimo, Alberto per il minutaggio che ha fatto si è guadagnato un altro anno di contratto. L'arrivo di Valle lo ha aiutato, gli ha dato riposo e competizione".

"Nico Paz è un giocatore del Como, per noi è molto importante e penso che sia nel contesto giusto in questo momento. C'è il Mondiale l'anno prossimo e per essere preparato deve giocare. È già pronto per tornare al Real Madrid? Non lo so, in questo momento non sappiamo niente e non abbiamo avuto nessun contatto. Loro sanno che abbiamo un gran rapporto: anche per il futuro ci sono altri giocatori del Real Madrid che ci piacciono. E noi abbiamo dimostrato che li facciamo giocare, li facciamo crescere, che è la cosa più difficile. Sanno che se hanno bisogno di qualcosa siamo qua, intanto andiamo avanti con lui".