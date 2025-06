Como, Fabregas: "La mentalità è questa, l'avversario non conta. Ecco come arginare Lobotka"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto a Dazn a pochi minuti dal match casalingo contro i partenopei.

SEMPRE FALSO NUEVE? - “In questo momento con i giocatori che abbiamo possiamo fare diverse scelte. Con Nico che si abbassa e fa il falso nueve possiamo fare diverse rotazioni”.

COME ARGINARE LOBOTKA - “Certamente si, quando vedo un palleggiatore di questa qualità mi piace andare a pressarlo per non farlo giocare. È un test importante per vedere la nostra maturità”.

MENTALITA' A VISO APERTO - “Si, il nostro modello di gioco deve essere questo. Quando un giocatore viene al Como deve avere in testa che deve pressare alto, giocare aggressivo. La mentalità che vogliamo creare è che l’avversario non conta, abbiamo le nostre idee e le portiamo avanti".