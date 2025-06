Como, Fabregas: "Nico Paz non parte neanche per 50 milioni. Dele Alli? Tocca alla società"

Nico Paz è sicuramente il gioiello più prezioso del Como di Cesc Fabregas. L’argentino è arrivato in estate dal Real Madrid per sei milioni, ma i blancos hanno la possibilità di riportarlo il Spagna per dodici milioni. Un’ipotesi da non scartare, ma l’unica, secondo il tecnico, tramite cui il classe 2004 può lasciare la squadra, al netto delle diverse voci di mercato, soprattutto quelle sul forte interesse dell’Inter. NICO PAZ APRE ALL'INTER NICO PAZ - A due giorni da Como-Udinese, il tecnico ha blindato Nico Paz: “E’ un giocatore del Como. Il Real Madrid lo può comprare ad un determinato prezzo. Se non vogliamo cedere non va via. È impossibile vada via perché abbiamo un accordo con lui. Nico è un giocatore giovane e il rapporto con la sua famiglia è molto stabile, loro sono umili, intelligenti e sanno chi è stato dalla sua parte, chi gli ha dato questa opportunità, con chi sta crescendo, cosa stiamo facendo per lui e chi ha creduto fin da subito in lui. Loro sono molto contenti. Nico è il nostro brand e vogliamo tenerlo con noi. Se il Real Madrid non ricompra, non lo vendiamo neanche per 40/50 milioni perché noi vogliamo creare un futuro, un'identità con questo gruppo di giocatori giovani di talento". COME FUNZIONA LA CLAUSOLA TRA COMO E REALINDISPONIBILI – “Nico Paz, Sergi Roberto, Maxi Perrone e Alberto Moreno non sono pronti a partire dall’inizio. Sergi Roberto dovrebbe tornare con l’Atalanta, per Nico Paz abbiamo tempo ancora fino a domani e poi valuteremo”. ANSU FATI – “Voce non vera: avevo chiesto sei mesi fa, non ora. Belotti non se ne va”. DELE ALLI – “È fermo tanto tempo ed ora sta lavorando con noi. Lo ha voluto qui la società. Lo vedo bene nel ruolo di Nico Paz. Noi cerchiamo di aiutarlo a recuperare e a tornare ad alto livello poi toccherà alla società”.