Como, Fabregas: "Siamo ancora troppo buoni. Cattiveria? Non so cosa significhi"

Pareggio nel derby lombardo tra Como e Monza: l’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, l’ha commentato così ai microfoni di Sky Sport.

L’ANALISI - "Non è il nostro momento. Oggi non avevamo tantissimo in panchina. Siamo in un momento un po' di difficoltà dal punto di vista degli infortuni. Nel primo tempo siamo andati molto bene, nel secondo non abbiamo capito la partita. Dovevamo essere noi a pressare loro e non viceversa. Poi il rigore, che è già il quinto della stagione, ha cambiato un po' la partita e ha dato loro fiducia. Non è il nostro momento, non è facile giocare con questa pressione. Io sono molto esigente e voglio continuare a giocare con la nostra identità. Non stiamo andando benissimo in fase difensiva ma si deve analizzare tutto e crescere piano piano su questa strada".

COSA MIGLIORARE- “Si deve fare un po' meglio la scelta negli ultimi 15-20 metri. Credetemi, ci stiamo lavorando tantissimo perché è una cosa che sta mancando. Ma alla fine è una questione di qualità, non è che i ragazzi non lo vogliono fare bene. Noi se abbiamo cinque occasioni facciamo un gol, dobbiamo fare di più. Un'altra cosa che dobbiamo migliorare è quando prendiamo i contropiedi, che con queste squadre sono sempre un pericolo, perché aspettano i tuoi errori per ripartire. Siamo una squadra aggressiva e che vuole giocare in avanti, ma per le squadre che giocano così il pericolo sono i contropiedi. Dobbiamo imparare a fare più falli, finalmente Iovine l'ha capito e ha preso un giallo alla fine per fermare un contropiede, ma siamo ancora troppo buoni, anche perché è una squadra giovane. Quando ti saltano la prima pressione però c'è da fare fallo, sono cose da capire piano piano".

CATTIVERIA - "Non ho ancora sfogliato il vocabolario per capire cosa significa in italiano, finché non lo capirò non userò questa parola”.

CHI GIOCA IN PORTA? - "Abbiamo due portieri con caratteristiche diverse, li posso usare a seconda delle avversarie. Si cambia, si può cambiare. Pepe ha fatto grande partita oggi, Emil ha fatto qualche errore, ma ho sempre tanta fiducia in lui".