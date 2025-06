Como-Genoa MOVIOLA: Cutrone protesta, goal annullato a Thorsby

Di seguito i principali episodi da moviola di Como-Genoa, match valevole per la 34esima giornata di Serie A.

COMO – GENOA Domenica 27/04 h.12.30

Arbitro: Arena

Assistenti: Carbone-Peretti

Quarto Ufficiale: Marchetti

VAR: Pezzuto

AVAR: Massa

84' - Contatto in area del Como fra Martin, che cade, a Van de Brempt: arbitro e Var lasciano correre.

36' - Altra protesta di Cutrone, dopo un contatto fuori area con De Winter: Arena non fischia, ma il fallo sembra esserci

33' - Goal annullato a Thorsby, per un netto fuorigioco

30' - Cutrone protesta per una spinta ricevuta in area, ma era in fuorigioco