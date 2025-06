Como: in arrivo Baturina dopo il no di Yeremay, seguito da Juventus e Napoli

Il Como vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. Dopo essere riuscito a respingere l'assalto dell'Inter all'allenatore spagnolo Cesc Fabregas, il club lariano inizia a muoversi sul mercato dei calciatori.

IN SPAGNA - Sempre aperti i discorsi con il Real Madrid per trattenere il trequartista argentino Nico Paz (classe 2004). Invece si chiude la pista che portava all'attaccante esterno spagnolo del Deportivo La Coruna, Yeremay Hernandez (classe 2002), che non ha risposto alla chiamata della squadra allenata dal suo connazionale Cesc Fabregas: sulle sue tracce ci sono Juventus e Napoli oltre allo Strasburgo.

CHI È BATURINA

IN CROAZIA - Intanto il Como stringe i tempi per Martin Baturina. I dirigenti del club lombardo stanno trattando direttamente con la Dinamo Zagabria il trequartista croato classe 2003, vicino al trasferimento in riva al lago per 18 milioni di euro più bonus più altri 7 milioni di bonus per una valutazione complessiva da 25 milioni di euro con un contratto per le prossime 5 stagioni fino a giugno 2030. Il presidente del Como, Mirwan Suwarso ha di fatto confermato l'affare, postando in una storia su Instagram un video con le migliori giocate di Baturina.