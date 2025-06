Como-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Como-Inter (venerdì 23 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 38ª e ultima giornata di Serie A. Dopo il 2-2 con la Lazio a San Siro, i nerazzurri si presentano a questa sfida al secondo posto in classifica con un punto in meno del Napoli. Arbitra Massa, assistito da Perrotti e Rossi con Sacchi quarto uomo, Mazzoleni e Pezzuto al Var.

COMO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Como-Inter.

Data: venerdì 23 maggio 2025.

Orario: 20:45.

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

COMO (4-3-3): Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Douvikas, Strefezza. All. Fabregas.

INTER (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi. All. Inzaghi.

DOVE VEDERE COMO-INTER IN TV - Como-Inter è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE COMO-INTER IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca di Como-Inter è affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.