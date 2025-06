L'Inter vince 2-0 a Como, ma non basta: è addio allo Scudetto

L'Inter fa la sua parte, ma non basta per difendere lo Scudetto. I nerazzurri vincono 2-0 a Como grazie ai goal di Stefan de Vrij e Joaquin Correa, ma il successo del Napoli al Maradona permette agli azzurri di Conte di laurearsi Campioni d'Italia.

I nerazzurri di Simone Inzaghi (squalificato e in tribuna) ci mettono 20 minuti a passare in vantaggio e ancora una volta la rete arriva su calcio piazzato: calcio d'angolo dalla destra di Calhanoglu, il pallone arriva all'altezza del dischetto a De Vrij che di testa insacca. Sul finale del primo tempo, poi, il Como di Cesc Fabregas resta in dieci per l'espulsione di Pepe Reina: all'ultima partita della carriera, il portiere spagnolo riceve il rosso diretto con il VAR per un fallo su Taremi lanciato a rete. In avvio di ripresa l'Inter chiude subito i discorsi con il raddoppio di Correa (51'), bravo a entrare in area, mettere a sedere il difensore e infilare il pallone alle spalle di Butez. Da lì i ritmi si abbassano, l'Inter si preoccupa per le condizioni di YannBisseck, uscito per un problema fisico, e Fabregas regala la passerella alla bandiera del club Alessio Iovine, che chiude la carriera.

Finisce così al Sinigaglia: l'Inter batte 2-0 il Como ma non basta per lo Scudetto.

IL TABELLINO

Como-Inter 0-2

MARCATORI: 21' De Vrij (I), 51' Correa (I).

COMO (4-3-3): Reina; Vojvoda, Van der Brempt (81' Ikoné), Smolcic, Valle; Caqueret (45+3' Butez), Perrone (53' Engelhardt), Da Cunha; Nico Paz (81' Iovine), Douvikas (53' Cutrone), Strefezza. All. Fabregas.

INTER (3-4-2-1): Sommer; Bisseck (60' Dumfries), De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu (60' Barella), Asllani, Dimarco (60' Acerbi); Correa, Zalewski (80' Topalovic); Taremi (73' Arnautovic). All. Inzaghi.

ARBITRO: Massa.

AMMONITI: Calhanoglu (I), Zalewski (I), Strefezza (C), De Vrij (I).

ESPULSI: Reina (C).

GOAL E AZIONI SALIENTI

84' - Occasione per il Como con Cutrone, conclusione debole da buona posizione in area e Sommer blocca.

79' - Incursione di Carlos Augusto in area, ma la sua conclusione è debole e facile per Butez.

78' - Ci prova anche Zalewski con una violenta conclusione di mancino dalla distanza, pallone di poco alta.

77' - Asllani calcia forte dal limite, conclusione deviata in corner da Engelhardt.

59' - Ci prova Cutrone dal limite, la conclusione si spegne a lato.

54' - Inter ancora in avanti con Dimarco, assist per Taremi che colpisce malissimo il pallone da buona posizione e spreca l'occasione.

50' - GOAL DELL'INTER! Raddoppia Correa: imbucata di Taremi per il Tucu che entra in area, mette a sedere il difensore e insacca alle spalle di Butez per lo 0-2.

Finisce il primo tempo di Como-Inter, 0-1 al Sinigaglia.

45+5' - Ancora Inter con Correa che calcia al volo sul cross di Darmian, pallone alto.

45+4' - Ci prova Calhanoglu su una punizione dal limite, blocca Butez.

45' - Como in dieci, espulso Reina con il VAR per fallo su Taremi al limite dell'area: il portiere spagnolo ferma colpendo il piede destro dell'attaccante iraniano lanciato a rete.

38' - Risposta immediata del Como, Strefezza ci prova di testa su un cross dalla destra ma non trova la porta.

37' - Inter a un passo dal raddoppio: contropiede condotto da Zalewski che serve Taremi a tu per tu con Reina, l'attaccante iraniano si fa ipnotizzare e il portiere spagnolo salva tutto con il piede.

35' - Di nuovo Como pericoloso su sviluppi di calcio di punizione, Van der Brempt e Smolcic provano a colpire sul secondo palo ma trovano l'opposizione di Sommer.

29' - Ancora i padroni di casa con Nico Paz, sposta il pallone sul destro e calcia dal limite ma alto sopra la traversa.

27' - Occasione Como: Van der Brempt va sul fondo dalla destra e mette sul secondo palo per Douvikas, il suo colpo di testa è semplice per Sommer.

23' - Ancora Inter in avanti, ci prova Zalewski dal limite ma non trova la porta.

21' - GOAL DELL'INTER! La sblocca De Vrij: calcio d'angolo dalla destra di Calhanoglu, il difensore olandese colpisce di testa all'altezza del dischetto del rigore e supera Reina per lo 0-1 al Sinigaglia.

18' - Tentativo anche di Strefezza dal limite, pallone alle stelle.

16' - Nico Paz ci prova a giro dal limite, la sua conclusione viene deviata e termina alta.

8' - Carlos Augusto al volo sulla punizione di Calhanoglu, Reina blocca.

3' - Risposta immediata dell'Inter, che va vicinissima al goal: Dimarco crossa dalla sinistra verso il secondo palo, Darmian colpisce al volo tutto solo ma sulla linea di porta Perrone salva tutto, il pallone poi finisce tra le mani di Reina.

2' - La prima occasione è del Como: Nico Paz per Douvikas, imbucata per Van der Brempt che entra in area e calcia sul primo palo, Sommer è attento e blocca.