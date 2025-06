Como, Jesus Rodriguez sempre più vicino: l’agente incontra il Betis Siviglia

Cesc Fabregas è rimasto al Como, nonostante il corteggiamento dell’Inter, perché il club ha grandi ambizioni in vista della prossima stagione. Il colpo Baturina non sarà l’unico sulla trequarti: il club lariano è vicino a chiudere con il Betis Siviglia anche per il talento spagnolo Jesus Rodriguez.

OBIETTIVO CALDO- Nell’Europeo under 21 in corso Jesus Rodriguez si è messo in luce con 1 gol nelle 3 partite giocate prima dell’eliminazione della Rojita per mano dell’Inghilterra. Si tratta di un giocatore rapido, forte nell’uno contro uno e con grandi margini di miglioramento. Per Fabregas si tratta di un obiettivo importante, prioritario.

INCONTRO- Questa mattina gli agenti del classe 2005 hanno fatto visita al Betis Siviglia per cercare di accelerare la cessione del loro assistito al Como: la valutazione è di circa 20 milioni di euro. Le parti trattano ad oltranza, sono ore importanti.