Como, la carriera di Pepe Reina si chiude con un'espulsione: lo attende la panchina dei ragazzi del Villarreal

Schierato da Cesc Fabregas dal primo minuto al posto del titolare Butez, il numero uno spagnolo ha visto durare appena 45 minuti la gara che ha posto fine alla sua carriera, dopo la quale ne inizierà una da allenatore nel settore giovanile del Villarreal.

Reina è stato espulso dall'arbitro di Como-Inter, il signor Massa di Imperia, dopo una segnalazione del VAR Mazzoleni: ravvisato un intervento in ritardo su Taremi, lanciato verso l'area di rigore. Essendo il calciatore iraniano in possesso del pallone, non essendoci compagni di Reina che potessero rientrare e considerata la posizione dell'interista rispetto alla porta, per il direttore di gara si sono materializzati i presupposti per la chiara occasione da goal negata.

Al termine del check, Reina si è visto mostrare il cartellino rosso e, negli attimi immediatamente successivi, è stato rincuorato dagli altri calciatori del Como, dal suo allenatore ed ex compagno di nazionale Fabregas ma anche dai propri avversari. Oltre a ricevere un applauso da parte del pubblico accorso allo stadio “Sinigaglia”. Per Reina quella contro l'Inter è stata la presenza numero 12 con la formazione lombarda, l'ultima della sua carriera dopo Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa e Lazio. Nella sua carriera, contraddistinta anche dai successi con la maglia della Spagna (un Mondiale e due Europei), ha conquistato una FA Cup, una Carabao Cup e una Supercoppa Europea col Liverpool, una Coppa Italia col Napoli.