Como, nel mirino Jesus Rodriguez: talento del Betis che ha segnato all'Italia

Dopo il colpo Baturina, la cui ufficialità è arrivata nella giornata di lunedì 16 giugno, il Como non ha intenzione di fermarsi sul mercato, continuando nella costruzione della rosa da mettere a disposizione di Cesc Fabregas nel 2025/26. Il club lariano vuole proseguire la linea verde già intrapresa dopo la promozione in Serie A della scorsa stagione e l'ultimo nome che sembrerebbe essere nel mirino dei lombardi conferma questa tendenza: si tratta dell’esterno sinistro d’attacco classe 2005 Jesus Rodriguez, di proprietà del Real Betis - con cui ha giocato la finale di UEFA Conference League da subentrato (ko per gli spagnoli, 4-1 contro il Chelsea di Enzo Maresca).

TALENTUOSO - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna (17 giugno, ndr) il Como avrebbe avviato i primi contatti con la società andalusa e nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti. Nonostante la giovane età Jesus Rodriguez ha giocato con continuità 'tra i grandi' già nella stagione che si sta avviando verso la conclusione: 32 presenze con 3 goal e 2 assist tra Liga, Conference League e Coppa del Re, per un totale di 1739 minuti in campo.

GOAL ALL'ITALIA - Proprio nella giornata del suo accostamento al Como, il classe 2005 ha segnato contro la Nazionale italiana Under 21 nella sfida valida per il terzo turno del gruppo A all'Europeo U21 in corso in Slovacchia: la gara è poi terminata 1-1 con la rete del pareggio italiano siglata da Pisilli, ma Jesus Rodriguez ha di fatto garantito il primo posto nel girone alle Furie Rosse, a cui bastava un punto per confermarsi in vetta al proprio raggruppamento (in cui erano inserite con gli azzurri, con la Romania e con i padroni di casa della Slovacchia).