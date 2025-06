Como, Nico Paz resta 'parcheggiato' dal Real Madrid: clausola non esercitata, gli scenari futuri

I blancos hanno deciso di lasciare a Como il talento spagnolo per almeno un altro anno: giocherà per Fabregas

Ore calde a Como e non solo per il clima. Lunedì 30 giugno infatti è il giorno in cui scade la clausola di recompra da parte del Real Madrid per Nico Paz. Pagando 9 milioni di euro, i madrileni potrebbero riportare a casa il talento argentino nato in Spagna. Clausola che però la nuova squadra di Xabi Alonso non ha intenzione di esercitare.

CON CESC - Per un altro anno, il classe 2004 sarà agli ordini di Cesc Fabregas dopo che il mister catalano ha resistito alle offerte in giro per l'Europa, come quella dell'Inter e quella del Bayer Leverkusen, proprio per non lasciare questo gruppo dopo un solo anno di A e per rilanciare il progetto, portandolo magari in Europa.

LE CIFRE - Se ne riparlerà nel 2026: per il ventenne infatti (6 goal e 9 assist in 35 match nello scorso campionato) la stessa possibilità di andare al Real verrà riproposta nelle prossime due stagioni. I Blancos hanno il 50% sulla futura rivendita del giocatore e la suddetta clausola di riacquisto che è valida sì per l'estate 2025 ma anche per quelle del 2026 e del 2027. Per il primo anno la cifra da spendere era di 9 milioni poi, a salire, fino a toccare gli 11 milioni nel 2027.

TROPPI - La scelta di non riportarlo a casa operata dal Real Madrid si spiega anche, se non soprattutto, nel sovraffollamento di cui gode il reparto offensivo degli spagnoli che già fanno fatica a trovare spazi per giocatori simili al lariano come Arda Guler e Brahim Diaz. L'idea dunque, sposata anche dallo stesso giocatore, è quella di continuare a giocare con continuità, cosa questa che difficilmente avrebbe potuto fare al Santiago Bernabeu dove quest'anno arriverà anche Franco Mastantuono.

INTER - Da lontano dunque il club di Florentino Perez continuerà a osservare i progressi del ragazzo che pure aveva attirato l'interesse di tanti big club, Inter su tutti. I nerazzurri ci hanno provato utilizzando anche la carta del vicepresidente Javier Zanetti e del suo ottimo rapporto col padre di Nico Paz e suo ex compagno di squadra. Per quest'anno dunque, nonostante un cambio modulo che favorirebbe l'inserimento di un trequartista puro come Paz, i nerazzurri dovranno restare alla finestra in attesa di un affondo che potrebbe essere solo rimandato.