Como, pazza idea Morata dal Milan: contatto con Fabregas

Il futuro di Alvaro Morata è un rebus e spunta una nuova tentazione: l'attaccante spagnolo sarebbe una pazza idea del Como.

I lariani sono una delle squadre più attive in questo mercato, dopo la conferma di Cesc Fabregas hanno piazzato il primo colpo portando sulle rive del lago Martin Baturina (alla Dinamo Zagabria 18 milioni di euro più 7 di bonus) e sono al lavoro per altri rinforzi, come il difensore inglese del Tolosa Charlie Cresswell.

E poi c'è l'attacco, la società della famiglia Hartono e il ds Ludi sono a caccia di rinforzi per il reparto offensivo con diversi nomi sul tavolo. E tra questi ci sarebbe anche Morata.

COMO: PAZZA IDEA MORATA - A riferirlo è Il Giorno, secondo cui a Roberto Piccoli, centravanti classe 2001 del Cagliari da tempo tra i primi nomi in lista, si sarebbe aggiunta questa ipotesi suggestiva e che rientrerebbe nella politica del club di puntare su giovani affiancandoli però a campioni già affermati.

Il Como quindi può puntare su Morata, capitano delle Furie Rosse che ancora non ha sciolto le riserve sul futuro dopo i primi sei mesi di prestito al Galatasaray chiusi con 7 goal complessivi, da sommare ai 6 messi a segno in precedenza con il Milan.

MORATA PUO' TORNARE SUBITO IN ITALIA? - Tutto ruota attorno a cosa succederà nelle prossime settimane con l'attaccante classe 1992. L'accordo siglato tra Milan e Galatasaray prevede la permanenza di Morata a Istanbul fino a gennaio 2026, quando il club turco sarebbe chiamato a decidere se esercitare il diritto di riscatto a 8 milioni di euro oppure prolungare il prestito fino al 30 giugno 2026, ma non è escluso che il prestito possa essere interrotto anticipatamente e questo apre a diversi scenari.

C'è chi non esclude una conferma in rossonero visto l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, con cui ha ha già lavorato ai tempi della Juventus, chi invece ipotizza un ritorno in Spagna viste anche le sue recenti parole d'apertura al Getafe, club con cui ha giocato nelle giovanili. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Siviglia.

IL FATTORE FABREGAS - Ad alimentare la candidatura del Como, sottolinea Il Giorno, sarebbe anche il fattore Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo, si legge, ci sta pensando, perché conosce bene Morata (con cui ha giocato al Chelsea fino a gennaio 2019) e a lui è legato da una bella amicizia. E in queste ore, racconta Sky Sport, è andato in scena un contatto fra l'attaccante iberico e l'ex giocatore dell'Arsenal. Inoltre, i due si sono incrociati in occasione di Como-Milan dello scorso gennaio: allora da avversari, prossimamente potrebbero ritrovarsi ma dalla stessa parte.