Nuovi stimoli. È da questi presupposti che parte l’intenzione di Alvaro Morata di lasciare la Super Lig turca e rientrare in Italia, con la Serie A pronta ad accoglierlo nuovamente. Ma non sarà di ritorno in quel di Milano, sponda rossonera: l’attaccante spagnolo potrebbe accasarsi sempre in Lombardia, con l’ambizioso Como che sta tornando sempre più di moda e che non ha alcuna intenzione di lasciare la pista che porta al centravanti iberico ex Juventus, Real, Chelsea e Atletico Madrid.

PROPOSTA INVIATA – E infatti la società della famiglia Hartono ha accelerato per arrivare il prima possibile a ottenere il via libera per il giocatore. Come viene riportato da Fabrizio Romano, il Como ha inviato una proposta ufficiale all’entourage di Alvaro Morata: le trattative, dunque, sono ufficialmente in corso fra il club lombardo allenato da Cesc Fabregas e l’attaccante spagnolo che lascerà il Galatasaray per fare rientro al Milan, ma senza restarci. Le ultime indiscrezioni riportano come Morata abbia già accettato la destinazione Como, ma seguiranno colloqui per capire come far arrivare il giocatore dal Milan e in contemporanea liberarlo dal Galatasaray. Sono, infatti, come riportato da Sky Sport in corso contatti fra i rossoneri e il club turco per definire i termini dell’interruzione anticipata del prestito di Morata: serve una quadra per la risoluzione, prima del via libera per il Como.

FILTRA OTTIMISMO – Sky Sport aggiunge un particolare importante: nel corso della giornata di ieri, c’è stato un incontro positivo fra il Como e l’agente dell’iberico che può ora davvero tornare in Italia dopo i soli sei mesi passati in Turchia con la maglia del Galatasaray. I contatti e l’offerta inviata dal Como sono tutte basi per concretizzare l’affare e arrivare a un’intesa definitiva con Morata, che sta valutando tale proposta dopo i vari contatti avuti con il suo ex compagno di Nazionale Cesc Fabregas – attuale tecnico del Como – negli scorsi giorni.

I NODI DA SCIOGLIERE - Morata, dunque, lascerà il Galatasaray, con il Milan che è perfettamente al corrente della sua volontà: i rossoneri dovranno ora gestire tale situazione con il club turco che solo 5 mesi fa aveva versato 6 milioni nelle casse dei rossoneri per il prestito del capitano dei campioni d’Europa della Spagna almeno fino a gennaio del 2026. I campioni di Turchia, ricordiamo le basi del prestito di Morata, possono esercitare, infatti, due clausole d’acquisto: quella invernale da 8 milioni oppure a giugno per 9 milioni. Ci sarà quindi da lavorare fra le parti, considerando anche quell’ingaggio da quasi 6 milioni che Morata attualmente percepisce. Ma la proposta è stata inviata dal Como, fiducioso di arrivare al sì di Morata.