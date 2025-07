Como scatenato, a che punto sono le trattative col Milan per Morata e Thiaw

Dopo aver concluso gli acquisti di Addai e Kuhn, la squadra di Fabregas vuole risolvere la questione che riguarda i due rossoneri. Quali ostacoli impediscono la chiusura

Lo abbiamo evidenziato sulle pagine di Calciomercato.com: la seconda stagione in Serie A della famiglia Hartono alla guida del Como – e con la conferma in panchina di Cesc Fabregas – sarà all'insegna del rafforzamento delle ambizioni, tali da portare la squadra ad un livello ben al di sopra dell'accontentarsi di una salvezza tranquilla. Le cinque operazioni in entrata già concluse, gli arrivi di Jayden Addai e Nicholas Kuhn e i gli ulteriori fronti aperti in entrata “rischiano” di portare l'importo complessivo investito per migliorare la cosa a quota 100 milioni di euro.





Un segnale tangibile della serietà del progetto allestito dalla proprietà indonesiana per attirare ulteriori interessi e investimenti attorno al Como e alla città di Como. Se gli ingaggi di due ulteriori attaccanti esterni (che vanno ad aggiungersi a Jesus Rodriguez, Diao, Strefezza e Fadera) sono fatti, a che punto sono invece i due affari che il direttore sportivo Carlo Ludi sta provando a concludere col Milan per Alvaro Morata e Malick Thiaw? Una doppia operazione che potrebbe portare tra i 40 e i 45 milioni di euro nelle casse rossonere, ma che passa da una serie di incastri non ancora risolti. In attesa di una svolta positiva attesa su entrambi i fronti nei prossimi giorni.





Più semplice, sulla carta, concludere positivamente la pratica Morata, visto che l'attaccante spagnolo ha già parlato col connazionale ed ex compagno di squadra Fabregas, ha accettato l'offerta contrattuale del Como ed è entusiasta di affrontare questa nuova avventura. Anche col Milan l'intesa è totale e si poggia sulle stesse basi su cui, il gennaio scorso, fu concluso il suo passaggio al Galatasaray: prestito oneroso a 6 milioni di euro e 9 milioni per il riscatto obbligatorio nell'estate del 2026. Il problema è che ad oggi il classe '92 resta legato alla società turca fino a giugno 2026 e, per sciogliere anticipatamente il vincolo, vuole ricevere un indennizzo. Ma vuole attendere soprattutto che si chiariscano i contorni del futuro di Victor Osimhen, che a prestito esaurito è tornato al Napoli ma per i quali i turchi sperano ancora di strappare la conferma (questa volta a titolo definitivo). Ad oggi, il Galatasaray - che ha salutato pure Dries Mertens, ritiratosi dal calcio professionistico - ha in rosa il solo Mauro Icardi (reduce da uno stop di 8 mesi per un grave infortunio al ginocchio) come centravanti di ruolo.





Una questione della quale il ds rossonero Igli Tare e l'ad Giorgio Furlani si stanno occupando anche in queste ore. Esattamente come per la vicenda che ha come protagonista Malick Thiaw, accostato nelle prime settimane di mercato al Bayer Leverkusen (squadra nella quale è cresciuto calcisticamente prima di passare allo Schalke 04) e oggi invece obiettivo sensibile del Como per la difesa. Anche in questo caso, la trattativa tra società si può definire sostanzialmente conclusa ma a mancare è una parte fondamentale, ossia il via libera del calciatore. Che non è convinto di trasferirsi in una squadra che non prenda parte alle competizioni europee se la prospettiva è di lasciare una piazza importante come quella milanista. Fabregas ha parlato direttamente col ragazzo e ha intenzione di insistere ancora, utilizzando come sponda pure i tentativi fronte Milan di sbloccare l'affare.





Un mercato a quota 100 che continua a prendere forma in casa Como, con un reparto offensivo ulteriormente rinforzato dai nuovi innesti ma che potrebbe regalare pure un centravanti di caratura superiore a Cutrone e Duvikas, un centrocampo in cui le conferme di Da Cunha, Caqueret, Perrone e Nico Paz sono stati il preludio all'acquisto di Baturina e una difesa ancora da completare. Perché le ambizioni in riva al lago sono altissime.