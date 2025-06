Como scatenato: Baturina, Jesus Rodriguez e il doppio colpo Morata-Thiaw. Fabregas sogna in grande

Il Como è letteralmente scatenato sul calciomercato. Dopo aver ufficializzato negli scorsi giorni l'arrivo di Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria, il club lariano ha ormai chiuso un altro grande colpo: è, infatti, serrata la trattativa che nei a breve porterà Jesus Rodriguez dal Betis in Italia. Oltre a questi due colpi, la società lombarda è pronta a rinforzare con altri innesti di livello la formazione allenata da mister Cesc Fabregas, che nelle scorse settimane aveva rifiutato offerte da tutta Europa, credendo fortemente nel progetto del Como.

Adesso, la serietà e la riconoscenza del tecnico spagnolo verso il Como stanno venendo ripagate da colpi stellari, per quella che si appresta a diventare una squadra pronta a disputare le coppe europee. Il primo grande colpo dei lariani è stato Baturina, per cui sono stati spesi 25 milioni di euro fra i 18 di base fissa e i 7 di bonus. Come riferito da Fabrizio Romano, poi, è fatta anche per l'arrivo di Jesus Rodriguez dal Betis, per circa 22,5 milioni di euro, più 5,5 di bonus. Per questi due innesti sono, quindi, stati investiti circa 50 milioni di euro. E il Como non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Nella giornata di giovedì 26 giugno, poi, è circolata la notizia di un forte interessamento da parte del Como per due giocatori di proprietà del Milan: stiamo parlando di Alvaro Morata e Malick Thiaw. Per entrambi i calciatori, ci sarebbe già una bozza d'intesa tra il club rossonero e il Como, per un affare che dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro (15 per l'attaccante e circa 25 per il difensore). La decisione finale spetterà al centrale tedesco, visto che Morata ha già dato la propria parola al Como.

Con un mercato così scintillante, Fabregas può sognare davvero in grande. L'obiettivo dei lariani è, infatti, quello di poter ottenere presto la quota necessaria per conquistare la salvezza, per poi cercare di fare più punti possibili e provare a conquistare un posto in Europa. Missione difficile, ma non impossibile, specialmente visto il livello dei rinforzi che la dirigenza lariana sta regalando al tecnico spagnolo.