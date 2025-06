Como, tentativo a sorpresa per Antony: il retroscena e le idee per l'attacco di Fabregas

Dopo il colpo Baturina, il Como non vuole fermarsi. Le ambizioni del club lombardo sono alte e c'è l'intenzione di mettere a disposizione di Cesc Fabregas una squadra di aalto livello, che possa ambire a un piazzamento europeo. La dirigenza sta cercando un esterno di livello e ha provato a prendere Antony, reduce da una grande esperienza in prestito al Betis.

SOGNARE IN GRANDE - Il retroscena svelato da Fabrizio Romano è clamoroso. Il Como ha provato ad avere dei contatti per prendere Antony, tornato al Manchester United dopo il prestito in Spagna. I lariani hanno presentato il loro progetto, ma l'esterno brasiliano, al momento, ha dato priorità al ritorno al Betis. A Siviglia è stato bene, ha contibuito all'arrivo in finale di Conference League con 4 goal in 9 partite e, in totale, ha realizzato 9 reti in 26 presenze. Quasi gli stessi fatti in 96 partite allo United (12). Gli spagnoli cercheranno di trovare un nuovo accordo con i Red Devils, in prestito o a titolo definitivo, ma, per ora, è ancora presto.

ESTERNO - La ricerca dell'ala offensiva proseguirà. La priorità rimane Jesus Rodriguez, anche lui del Betis. Il Como ha già avviato i primi contatti con la società andalusa e con il giocatore, autore di 3 goal e 2 assist in 32 presenze. Si è fatto notare anche con la Spagna Under 21 segnando il goal del vantaggio contro l'Italia nella partita finita 1-1 (rete del pareggio di Pisilli).

AMBIZIONE - Che sia Antony o Rodriguez, quel che emerge è la grande ambizione del Como, che dopo aver preso Baturina non ha intenzione di fermarsi. Si punta in alto. Si punta a costruire una squadra sulle indicazioni di Fabregas, sempre più il centro del progetto della famiglia Hartono.