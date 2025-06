Como, ufficiale l'arrivo di Baturina: tutti i dettagli. Fabregas: "Ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave"

Martin Baturina è ora ufficialmente un giocatore del Como. Cinque anni di contratto al trequartista classe 2003, con nessuna clausola di recompra prevista nell'accordo. Il Como ha (e avrà) pieni poteri sul cartellino di Baturina, visti i 25 milioni spesi fra i 18 di base fissa e i 7 di bonus.

CHI E' BATURINA

IL COMUNICATO - “Il Como 1907 è lieto di annunciare l'arrivo del nazionale croato Martin Baturina, che entrerà ufficialmente a far parte della Lariani il 1° luglio 2025. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo terrà al club fino al 2030.

Considerato uno dei giovani talenti più brillanti nel suo ruolo nel calcio europeo, Baturina porta con sé visione, talento e un tocco creativo che corrisponde all'ambizione del progetto. Prodotto del famoso settore giovanile della Dinamo Zagabria, ha collezionato 165 presenze con la prima squadra del club, contribuendo con 22 gol e vincendo quattro scudetti, due Coppe di Croazia e due Supercoppe.

Il suo pedigree europeo è già ben consolidato: 38 presenze nelle competizioni UEFA, tre gol e prestazioni straordinarie contro Milan e Monaco in Champions League. Nella stagione 2024/25, Baturina ha aggiunto quattro goal e otto assist nel campionato nazionale, sottolineando la sua reputazione di presenza decisiva a centrocampo”.

LE DICHIARAZIONI DI FABREGAS - "Martin è un giocatore di immensa qualità. È intelligente con la palla, forte nei duelli e ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave. Si adatta esattamente al tipo di calcio che stiamo costruendo qui".

LE PRIME PAROLE DI BATURINA - "Sono molto felice di essere qui a Como, un team con un grande progetto con sede in una città bellissima. Ho parlato con la società e con l'allenatore e non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza e scendere in campo con questa maglia".