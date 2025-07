Como, un altro colpo: è ufficiale l'acquisto di Jayden Addai

Dopo Baturina e Jesus Rodriguez, la squadra allenata da Cesc Fabregas si assicura un altro grande talento per il reparto offensivo. Ha firmato fino al 2030

Il Como non si ferma e ufficializza il terzo colpo di mercato in entrata di questa finestra estiva. Dopo l'arrivo dalla Dinamo Zagabria di Martin Baturina e dal Betis Siviglia di Jesus Rodriguez, il club lombardo comunica anche l'ingaggio dall'AZ Alkmaar dell'esterno offensivo olandese Jayden Addai. Il calciatore classe 2005 passa alla corte di Cesc Fabregas per un corrispettivo di 14 milioni di euro e ha firmato un contratto fino a giugno 2030.





Queste le prime parole di Fabregas sull'ultimo arrivo in casa Como, direttamente dal sito ufficiale della società lariana: “Jayden è un giocatore diretto, tecnico e intraprendente. Ha già mostrato le sue qualità ad alto livello e pensiamo che questo sia il posto ideale per crescere ed esplodere. Siamo felicissimi di averlo qui con noi”.





Sempre ai canali del Como, Jayden Addai ha manifestato le sue emozioni per il trasferimento in Serie A: “Sono entusiasta di essere qui e di unirmi ad un club prestigioso come il Como. E' una società con un progetto ambizioso, che voglio aiutare a raggiungere i suoi obiettivi. E' la mia prima esperienza lontano da casa, ma sono fiducioso di potermi adattare molto rapidamente”.





Nell'ultima stagione in Eredivisie con la maglia dell'AZ Alkmaar, Jayden Addai ha disputato 17 partite e ha messo a segno un goal, a cui ha aggiunto 3 apparizioni nella coppa nazionale ed altrettante in Europa League. Nel 2022/2023 è stato invece uno dei protagonisti della cavalcata trionfale della formazione olandese in Uefa Youth League, chiusa con 4 reti e 3 assist in 8 presenze.