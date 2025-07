Como, un altro colpo è ufficiale: preso Nicolas Kuhn dal Celtic

Nuovo rinforzo in attacco per la formazione allenata da Cesc Fabregas: dal Celtic Glasgow arriva il secondo acquisto più oneroso dietro Jesus Rodriguez

Il Como è certamente una delle formazioni maggiormente protagoniste in questa finestra estiva di calciomercato: ad oggi, la squadra allenata da Cesc Fabregas, è quella che ha investito più di tutte nel panorama italiano e tra quelle che lo hanno fatto maggiormente in ambito europeo. Tra le operazioni portate a termine c'è l'acquisto a titolo definitivo dal Celtic Glasgow dell'esterno offensivo classe 2000 Nicolas Kuhn.





Questa è la nota ufficiale diffusa dal Como in merito all'affare che è stato concluso per il giocatore tedesco: “Il Como 1907 è lieto di confermare l’ingaggio dell’esterno tedesco Nicolás Kühn dal Celtic FC con un contratto fino a giugno 2029. Il 25enne arriva dopo una stagione straordinaria in Scozia, in cui ha realizzato 21 gol e fornito nove assist in tutte le competizioni. Kühn è cresciuto in alcune delle migliori accademie europee — St. Pauli, Hannover 96, RB Lipsia, Ajax e Bayern II — prima di affermarsi al Rapid Vienna e successivamente al Celtic”.





Nicolas Kuhn, interpellato dai canali ufficiali del Como, ha commentato in questi termini il suo trasferimento nel club di Serie A: “Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho avuto una lunga chiacchierata con il mister e non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere lo stadio e giocare davanti ai nostri tifosi. La decisione è stata facile: il progetto è ambizioso e voglio farne parte, dando il massimo per aiutare la squadra a crescere e raggiungere obiettivi sempre più importanti. La città è bellissima — sembra un set cinematografico! Sono felice di iniziare questa nuova avventura in un posto così bello”.

L'operazione che riguarda Nicolas Khun al Como si chiude sulla base di un acquisto a titolo definitivo per ben 19 milioni di euro. Si tratta del secondo acquisto più oneroso della formazione lombarda dietro quello di Jesus Rodriguez dal Betis Siviglia, pagato oltre 22 milioni di euro.