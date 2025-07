Comuzzo-Napoli, non è ancora finita: l’agente è in missione a Firenze, serve un'offerta indecente

Pietro Comuzzo e il Napoli, pronto l’ultimo assalto. Fino ad ora il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha respinto ogni proposta presentata dal club azzurro. L’ultima era di quelle importanti, molto: 30 milioni di base fissa in 4 esercizi più 5 di bonus. Certamente uno sforzo e un rischio importante per un difensore classe 2005 alla sua prima vera stagione in Serie A da titolare. Ultimo assalto perché sia Giovanni Manna che gli agenti del giocatore non hanno ancora alzato bandiera bianca.

COLLOQUIO - Al termine di Fiorentina-Genoa l’agente di Comuzzo avrà un confronto con Commisso e Pradè per provare la situazione. Pietro alla Fiorentina sta benissimo, è stata ed è casa sua, si sente parte di una famiglia e di un progetto. Ma Napoli e Antonio Conte rappresentano una opportunità importante, uno step di crescita notevole.

COSA SERVE - La sensazione è che la Fiorentina voglia tenere Comuzzo, che non ci sia mai stata una volontà precisa di sacrificarlo sul mercato. Salvo offerte davvero indecenti, da 45 milioni di euro. Il Napoli è vicino a tale cifra e ha ancora 24 ore per arrivarci, lo farà?