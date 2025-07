Milan, Conceicao: "Non cerco la scusa della sfortuna, ma da Loftus Cheek a Leao oggi è successo di tutto. Era giusto un pareggio"

L'allenatore del Milan, Sergio Conceicao, ha parlato a Dazn nel post-partita della partita persa per 2-1 contro il Napoli spiegando il motivo di determinate scelte tattiche e sottolineando come il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

20 MINUTI HORROR - "Io da quando sono qua, 3 mesi circa, non ho mai trovato delle scuse sul lavoro. Oggi è successo veramente di tutto, mi sono svegliato stamattina con la chiamata del dottore per Loftus Cheek. Poi mi hanno detto che Malick (Thiaw) stava vomitando, aveva qualcosa di intestinale e poi mi hanno detto che Leao aveva sentito qualcosa alla coscia. Non è una scusa, lo volevo dire"

PAREGGIO RISULTATO GIUSTO - "Noi poi dovevamo fare meglio, alla prima palla lunga messa da loro abbiamo preso gol. In questo momento accadono queste piccole cose, anche se non mi voglio aggrappare alla sfortuna. Nel secondo tempo il Napoli non ha fatto niente, penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".

RIGORISTA - "Ci sono 3 giocatori che normalmente definiamo come rigoristi. Sai che oltre a questo si parla in campo e Pulisic per dare fiducia al suo compagno ha provato a farlo tirare a lui. Sono loro tre che decidono, è un buon segnale che è uno spogliatoio unito. C'è grande frustrazione".

ANCORA SU LEAO - "Avevamo preparato la partita senza Leao. Non è che non ha giocato perché me l'ha detto il dottore. Lui ha fatto due partite in nazionale, ma anche Gimenez non si è praticamente allenato perché è tornato con una caviglia gonfia"

PRESSING - "La squadra ha potenziale, qualità. Parliamo sempre di questo equilibrio, è vero. Se dobbiamo pressare più alto allora dobbiamo rimanere a volte in uno contro uno nella nostra linea difensiva, non puoi rimanere in superiorità numerica se vai in avanti. Loro sono riusciti ad uscire troppo facilmente dal nostro pressing nel primo tempo"

ATTEGGIAMENTO - "Atteggiamento diverso nel secondo tempo. Nel calcio ci vuole qualità e tecnica, ma poi ci vogliono il coraggio e la voglia di essere presenti e tentare qualche 1 contro 1. Nel primo tempo ci sono mancate tante cose, ma la squadra ha qualità e ho fiducia. L'ambiente è sano, hanno voglia di cambiare questo e abbiamo buttato via una partita per farlo".

