Conceiçao è il miglior sostituto di Yildiz: lo dicono i numeri. E può riscrivere il futuro

Non c'è bisogno di inventare nulla, o riadattare, o rimodellare. La Juventus, per sostituire Yildiz, ha pure Francisco Conceiçao nel bouquet di opzioni, ed è forse quella più rilevante, specialmente per un motivo: è l'unico che per dati, numeri, intenzioni e giocate può raccogliere il testimone forzatamente lasciato dall'attaccante turco. Quel rosso rimediato contro il Monza avrà un'incidenza importante per la Juve, ma quanto impattante lo decreteranno pure le scelte di Igor Tudor. Che già da oggi, seppur nella giornata di riposo, ha iniziato a immaginare quale squadra mettere in campo con il Bologna.

DECISIVA - Del resto, è la partita delle partite, e sarà praticamente determinante, quasi decisiva. I bianconeri andranno al Dall'Ara con la consapevolezza che una vittoria potrebbe davvero giocare tutte le carte in direzione quarto posto: sarebbe il boost per andare a Roma a testa altissima, senza l'ansia di avere il destino al di fuori delle proprie mani. E si è visto quanto il fattore mentale abbia inciso e stia incidendo in quest'annata juventina. Pertanto, ecco, Tudor potrebbe non dover rinunciare al giocatore in grado di saltare l'uomo, creare superiorità, offrire spunti e palloni interessanti: c'è Chico, c'è soprattutto senza Yildiz.

I NUMERI - Il confronto, sui numeri, non è così irriguardoso per il portoghese. Anzi. Iniziando dai dribbling effettuati, si va dall'1,4 dell'ex Porto all'1,6 di Kenan; per xG e xA praticamente ci siamo: rispettivamente 0.2 per entrambi e con uno scarto di 0.6 in favore del Dieci. Grandi chance create? 6, e per tutti e due. Insomma: da una parte e dall'altra, i due hanno saputo incidere e a tratti convincere, pure molto. Chiaro: hanno avuto due traiettorie di stagione molto differenti. Chico è stato enorme nel primo tratto di annata, quando la JUve si è affidata molto a lui; Yildiz è venuto fuori in particolare nella seconda parte del campionato.

FUTURO - Non solo presente, sembra molto differente anche il futuro dei due. Se da una parte KY10 è pronto a prendersi uno spazio sempre maggiore all'interno delle dinamiche della Juventus - molto però dipenderà anche dalla qualificazione in Champions e dalle plausibili offerte in sede di mercato -, per Conceiçao il dubbio sulla permanenza è scritto con un pennarello indelebile: nemmeno le parole di circostanza riescono a cancellarlo. Servono 30 milioni per chiudere la partita con il Porto, considerata la clausola rescissoria. Altrimenti? Si vedrà. E si guarderà intorno lo stesso Francisco.