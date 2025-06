Conceicao-Juventus, incontro per definire il futuro: la verità sulla clausola

Trenta milioni di buone ragioni per farlo. Chico Conceicao è sempre più, e ancor di più, un giocatore della Juventus. Il motivo? Ha dimostrato di poterlo essere, e che l'intuizione estiva, colta un po' così, con un'operazione che aveva lasciato inizialmente tanti dubbi tra i tifosi, era profondamente giusta e in linea con l'idea societaria. Di rinnovamento. E di qualità. Così, il figlio d'arte si è fatto largo tra le maglie bianconere: dopo l'infortunio, è tornato ed è stato immediatamente decisivo. "Questo è il suo momento? Il suo momento è sempre", aveva risposto Thiago Motta prima del match di Lipsia. La partita in Champions ha solo confermato la sua teoria.

MOVIMENTI - Un mese per farsi conoscere e per ribadire al mondo che sì, è un giocatore forte. Ora Conceicao aspetta anche una mossa da parte della società, senza alcuna fretta, ma con decisione. Così come ha attaccato il diretto avversario in Germania. Tunnel e poi infilata sul secondo palo. Immagini che hanno lasciato il segno, non che avessero bisogno di ulteriori opere di convincimento, ma la dirigenza bianconera ha collezionato le prove e quella della Red Bull Arena è stata largamente schiacciante. Il prossimo passo? Sarà parlare con l'entourage del giocatore, e poi soprattutto con il Porto.Nelle prossime settimane, le parti avranno un incontro per decretare il futuro di Conceicao. Sempre più juventino.

LA CLAUSOLA - Non ci sarà alcun riscatto, almeno formalmente. La Juventus ha preso infatti Chico in prestito oneroso da 9 milioni di euro (compresi i 2 di bonus), ben consapevole di bruciare così la concorrenza per la prossima stagione. Conceicao ha infatti una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, che Giuntoli ha tutta l'intenzione di esercitare. Si potrebbero anticipare i tempi, sì, ma non di tanto. Nel frattempo, il portoghese è chiamato a fare esattamente ciò che sta facendo: incidere, decidere, alzare il tasso qualitativo di una Juve che sembra fatta proprio per esaltare le sue doti.