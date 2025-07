Juventus-Conceicao, si va verso l'acquisto: ecco quanto costerà. E andrà plasmato

C'è una certa magia nei piedi di Francisco Conceicao, un talento ribelle che sa accendere la notte con un dribbling o un guizzo improvviso. La sua stagione con la Juventus è stata un continuo oscillare tra il genio e l'incertezza, tra la giocata che spezza l'equilibrio e l'errore che spezza il ritmo. Un diamante ancora grezzo, ma con riflessi che luccicano nelle serate più importanti. E adesso? C'è da prendere una decisione.

OSSERVATO SPECIALE - Conceicao non è passato inosservato. Ha segnato gol pesanti, lasciando il suo marchio nelle partite che contano. La rete al Lipsia in Champions League e quella contro l'Inter all'Allianz Stadium hanno reso il suo nome familiare ai tifosi bianconeri, che ne hanno esaltato la personalità e il coraggio. Il portoghese gioca senza paura, cerca sempre la giocata che può fare la differenza. Un'arma a doppio taglio: quando riesce, incanta; quando sbaglia, irrita.

PUNTI INTERROGATIVI - E proprio questa sua natura così istintiva solleva dubbi. La Juventus vuole plasmare un giocatore capace di brillare con continuità, senza perdere palloni sanguinosi o perdersi in eccessi di egoismo. Thiago Motta crede in lui, ma ha sottolineato più volte la necessità di lavorare sulla sua disciplina tattica. Poi c'è il fattore fisico. Conceicao ha già dovuto fermarsi più volte in stagione per problemi muscolari, una fragilità che preoccupa in vista di un'annata lunga e logorante. La Juventus sa bene che un talento esplosivo come il suo va gestito con attenzione, perché la linea tra un potenziale campione e una promessa incompiuta è sottile.

LA SCELTA FINALE - Nonostante le incognite, Giuntoli sembra avere pochi dubbi sul da farsi. Il club è pronto a esercitare la clausola rescissoria da circa 30 milioni di euro per riscattarlo dal Porto, aggiungendo questa cifra ai 7 milioni già versati per il prestito oneroso. Una scommessa importante, una dichiarazione d'intenti chiara: si punta su di lui per il futuro. L'obiettivo è lavorare sui suoi difetti senza spegnere il fuoco che lo rende speciale. La Juventus ha bisogno di giocatori in grado di accendere le partite, di cambiare il destino di una serata con un tocco solo. Conceicao può essere quel giocatore, ma sarà lui il primo a dover dimostrare di poterlo diventare davvero.