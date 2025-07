Concorrenza fitta per Colombo: Sassuolo, Parma e Torino sull'attaccante

L'attaccante del Milan, lo scorso anno in prestito ad Empoli, vanta diversi estimatori in Serie A. Corsa a tre Parma, Sassuolo e Torino.

LorenzoColombo sembra essere diventato l'oggetto del desiderio di diverse squadre che militano nella massima serie del nostro campionato.

Malgrado la retrocessione dell'Empoli, il centravanti di proprietà del Milan si è distinto per una serie di prestazioni piuttosto convincenti, al punto da essere attenzionato da alcuni club di A.

Al momento su Colombo si registra l'interesse del Sassuolo. Ma i neroverdi non sono l'unica società in corsa per l'attaccante, che piace molto anche a Parma e Torino. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

La scorsa stagione, il classe 2002 ha realizzato 7 goal in 43 presenze tra Serie A e Coppa Italia.