Conference League, il sorteggio di ottavi, quarti e semifinali: la Fiorentina contro il Panathinaikos

Tempo di sorteggi anche in Conference League. Alle 14 sono state accoppiate le 16 squadre rimaste delle 36 che erano iscritte all’inizio del terzo torneo continentale per club. Per l’Italia, la Fiorentina, dopo due finali perse, è stata sorteggiata con il Panthinaikos. I viola sono ancora in lizza per tornare nella gara secca che deciderà chi solleverà il trofeo il 21 maggio a Breslavia.

FIORENTINA - I viola sfideranno il Panathinaikos che si sono sbarazzati, non senza difficoltà, del Vikingur. La squadra di Palladino giocherà la seconda gara in casa. Dovessero passare il turno, Kean e compagni se la vedranno con i vincenti del confronto tra Celje e Lugano. Il Chelsea, la rivale più forte per la vittoria del torneo, è dall'altra parte del torneo e potrà incrociare la strada degli italiani solo in finale.

IL TABELLONE –

Real Betis vs Vitoria Guimaraes

Jagiellonia vs Cercle Brugge

Celje vs Lugano

Panathinaikos vs Fiorentina

Borac Banja Luka vs Rapid Vienna

Pafos vs Djurgardens

Molde vs Legia

Copenaghen vs Chelsea

LE DATE – Ottavi di finale: 6 e 13 marzo

Quarti di finale: 10 e 17 aprile

Semifinali: 1 e 8 maggio

Finale: 28 maggio (Breslavia)