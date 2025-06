Conte, fioretto per lo Scudetto

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte ha Napoli-Milan nella testa, vuole che la sua squadra si giochi tutte le proprie chances ripartendo in maniera brillante dopo il deludente pareggio di Venezia. Si sta godendo Napoli, venerdì ha visitato il museo del tesoro di San Gennaro, ha cenato in un ristorante a Piazza Dante con tutto il suo staff e ha osservato anche un fioretto per lo scudetto, rinunciando al vino.

Prosegue il quotidiano: alla ripresa degli allenamenti, Conte preparerà i suoi ragazzi sia in sala video che sul campo all’ostacolo Milan, cercando di portare nel Napoli anche le indicazioni in arrivo dalle Nazionali.

IL FUTURO DI CONTE - Conte è concentrato solo sul presente e non si vuole far distrarre dai rumors intorno a lui: "Sono giochi mediatici, è un’arte in Italia - ha detto a chi gli ha chiesto di un suo ritorno alla Juventus - qualsiasi risposta possa dare, creerei qualche cosa". Quindi, no comment. Bocca cucita e lavorare a testa bassa. Il Napoli si sente tranquillo, l'allenatore ha altri due anni di contratto e a oggi non ha mai manifestato la volontà di voler andare via. Il tecnico si trova bene, non ha mai avuto grandi problemi con la società e nei mesi scorsi è andato su tutte le furie quando si è parlato della presenze di clausole secondo le quali si sarebbe potuto liberare alla fine di ogni stagione. Curiosità: nella sua carriera non è mai andato via dopo un solo anno.