Conte in pressing totale su Adeyemi, ma il Napoli ha pronto il piano B: Ismajli e Werner

Antonio Conte ha rimandato ancora una volta la palla dall'altra parte del campo. L'individuazione dei tasselli migliori per completare e migliorare la rosa dele provare ad offrire nuove soluzioni nella corsa Scudetto è affare della società.da soddisfare negli ultimi dieci giorni di trattative e il direttore sportivo Giovanni Manna sta giocando su più tavoli per trovare l'incastro giusto. L'obiettivo principale resta quello di trovare un nuovo esterno sinistro che possa insidiare nell'immediato la titolarità di David Neres e, constatata la difficoltà ad abbassare le pretese economiche del Manchester United per Alejandro– complice l'inserimento del Chelsea – il club azzurro ha dirottato immediatamente le sue attenzioni su Karimdel Borussia Dortmund.

Registrata la disponibilità a trattare sulla base di 45/50 milioni di euro, Antonio Conte ha avuto un contatto telefonico non risolutivo col giocatore, che si è preso del tempo per riflettere visto che la sua ambizione di partenza sarebbe di attendere l'estate ventura per salutare la Germania e puntare alla Premier League. Il Napoli è consapevole di tutto questo e per questo sta lavorando ad un piano B che contempli una variazione di strategia totale ed un rimescolamento delle priorità da perseguire da qui al prossimo 3 febbraio. In parole povere, rimandare l'investimento pesante a giugno e rivolgersi a soluzioni più “fantasiose” sia per il dopo Kvara che per il difensore centrale. Liberando contestualmente il passaggio di Rafa Marin al Villarreal.

Per arrivare dritti al punto e fare nomi e cognomi, il Napoli è pronto a svoltare su Ardian Ismajli dell'Empoli, società con la quale i rapporti sono eccellenti. Il classe '96 albanese è un nome che piace da tempo anche alla Juventus, che però in questi giorni sta lavorando principalmente su ipotesi raggiungibili in prestito e non a titolo definitivo, e questo offre maggiori possibilità alle altre pretendenti come il Napoli. In scadenza di contratto a giugno, Ismajli può dunque essere acquistato con un esborso contenuto e andrebbe e andrebbe a risolvere in maniera immediata il “problema” di avere alle spalle del rientrante Buongiorno e di Rrahmani un giocatore che conosca la Serie A e che si adatti più velocemente alle richieste di Conte.

L'operazione per il giocatore dell'Empoli manterrebbe inalterato il tesoretto per arrivare teoricamente ad un nome di peso per la fascia sinistra, ma l'altra idea che può prendere piede – come riferito da La Gazzetta dello Sport – è quelle che conduce a Timo Werner del Tottenham. Il calciatore tedesco classe 1995 è un profilo noto a Conte e agli uomini mercato del Napoli, attualmente ai box per un problema di natura muscolare ma che sta faticando ad incidere nella squadra di Postecoglu. In 26 partite tra campionato, Europa League e coppe nazionali, ha realizzato appena una rete il 30 ottobre scorso in Carabao Cup. Il club londinese potrebbe valutare la sospensione del prestito dal Lipsia, consentendo al Napoli di farsi avanti con la medesima formula. Un'opzione in più, se per Garnascho e Adeyemi De Laurentiis fosse costretto a gettare la spugna.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui