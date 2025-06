Conte, scudetto e addio? Bookmaker sicuri: a 1,72 il ritorno alla Juventus

Conquistare lo scudetto a Napoli e lasciare la panchina da vincitore: Antonio Conte potrebbe cambiare aria. I bookmaker parlano chiaro: nella prossima stagione, il tecnico salentino guiderà la Juventus. Il suo ritorno a Torino si gioca rispettivamente a 1,72 e 1,75, ancora in calo rispetto agli 1,85 della scorsa settimana e i 3,50 di inizio maggio. Si sale, invece, a 2,50 per una sua permanenza a Napoli, mentre è offerto a 6 il passaggio al Milan, in aria di divorzio da Conceicao.