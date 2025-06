Convocati Como: ultima prima del ritiro per Reina e Iovine. La scelta su Kempf

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei convocati per la partita dell'ultima giornata di campionato contro l'Inter, che, dipendendo dal risultato di Napoli-Cagliari, potrebbe essere decisiva per l'assegnazione dello Scudetto:

Portieri: Bolchini, Vigorito, Reina, Butez.

Difensori: Kempf, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Van der Brempt.

Centrocampisti: Strefezza, Alli, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret.

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone, Azon.

Assente lo squalificato Goldaniga in difesa, c'è invece Kempf che però è in dubbio per via di condizioni fisiche non perfette. Sarà l'ultima partita delle carriere di Reina e Iovine, che avranno minutaggio in porta e in difesa.