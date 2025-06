Convocati Juventus: Tudor ritrova Koopmeiners con il Venezia

Dopo oltre un mese torna tra i convocati della Juventus Teun Koopmeiners. L'olandese, che si è fatto male contro il Lecce lo scorso 12 aprile, si è allenato parzialmente in gruppo ed è stato aggregato alla squadra per l'ultima di campionato contro il Venezia, in programma alle 20:45 di domenica 25 maggio. Presente anche Renato Veiga. Partita in cui i bianconeri di Igor Tudor si giocano l'accesso in Champions League.I CONVOCATI - Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Veiga, Cambiaso, Savona, Rouhi Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Douglas Luiz, McKennie Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Mbangula, Adzic, Kolo Muani, Nico Gonzalez