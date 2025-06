Copa America, i risultati della notte: Argentina ai quarti, polemica Cile, scatto Canada con David

La Copa America 2024 ha la sua prima qualificata ai quarti di finale: si tratta dell'Argentina, che ha colto la seconda vittoria su due partite contro il Cile. Dietro l'Albiceleste, ecco il Canada, che supera il Perù e si mette in pole position per l'altro posto.

PERU'-CANADA 0-1

Marcatore: David

Il Canada sale a 3 punti grazie al bomber del Lille, che decide la sfida contro il Perù di Lapadula con un destro a incrociare a poco più di un quarto d'ora dalla fine della partita. I nordamericani hanno giocato una mezz'ora abbondante in superiorità numerica per via del cartellino rosso con l'aiuto del Var ad Araujo.

CILE-ARGENTINA 0-1

Marcatore: Lautaro

Ancora Lautaro, stavolta decisivo dopo il gol del 2-0 contro il Canada. Il Toro dell'Inter risolve una mischia all'88' per lanciare l'Argentina ai quarti di finale, due vittorie su due senza subire gol. Polemiche da parte del Cile per un rigore dubbio non concesso e un cartellino rosso che manca a De Paul per un'entrata al limite nel corso della sfida.

L'Argentina e, se riuscirà a mantenere il secondo posto, il Canada, affronteranno ai quarti di finale la seconda e la prima del gruppo B, quello di Messico, Giamaica, Ecuador e Venezuela.

CLASSIFICA

Argentina 6

Canada 3

Perù 1

Cile 1