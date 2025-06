Il Chelsea di Enzo Maresca, campione in carica di Conference League, fa suo il debutto nella Coppa del Mondo Fifa per club,vincendo 2-0 nella prima giornata valida per il Gruppo D, in scena alle 21 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, contro il Los Angeles FC di Steve Cherundolo e del grande ex Olivier Giroud, ultimo club a qualificarsi alla competizione dopo il playoff vinto contro il Club America: i Blues trovano i primi tre punti per centrare il primo posto nel girone, mentre gli statunitensi si giocheranno probabilmente il secondo posto con Flamengo ed Esperance Tunisi, altra sfida del raggruppamento, in programma domani alle 3 di notte. Apre la rete dell'ex Lazio Pedro Neto, su assist di Jackson: poi tante occasioni per Los Angeles FC e sofferenza inglese, che però non si concretizza nel pari, prima del raddoppio di Enzo Fernandez su assist del nuovo acquisto, Liam Delap. L'attaccante francese ex Milan si vede pochissimo.

IL TABELLINO

Chelsea-Los Angeles FC 2-0

MARCATORI: 34' Pedro Neto (C), 79' Enzo Fernandez (C)

ASSIST: Jackson (C), Delap (C)

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James (dal 46' Gusto), Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo (dall'84' Essugo), Lavia (dal 46' Enzo Fernandez); Pedro Neto, Palmer (dall'84' Nkunku), Madueke (dal 64' George); Jackson (dal 64' Delap). All. Maresca

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado (dall'87' Yeboah), Igor Jesus (dall'81' Amaya), Tillman (dall'87' Marlon); Ordaz (dal 38' Martinez), Ebobisse (dal 46' Giroud), Bouanga. All. Cherundolo

ARBITRO: J. Valenzuela (VEN)

AMMONITI: James (C), Aderabioyo (C), Martinez (L), Cucurella (C), Palencia (L).

ESPULSI: -

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI

90'+4' - Chelsea vicino al tris, ma il tiro di Pedro Neto termina fuori.

81' - Clamorosa occasione ancora per Bouanga, che da due passi non riesce a battere Sanchez: Los Angeles FC poteva riaprire il match.

79' RADDOPPIO DEL CHELSEA, ENZO FERNANDEZ! La chiude il capitano, con un facile tap-in sul cross dalla destra del nuovo acquisto Liam Delap: 2-0 per i Blues.

78' - Rischia ancora tantissimo il Chelsea: Martinez calcia dalla destra, per centimetri Bouanga non arriva a depositare in rete.

72' - Los Angelese FC a un passo dal pari: percussione di Hollingshead e gran destro dal limite, palla che sibila sopra Sanchez.

56' - Ci prova ancora Los Angelese FC: Bouanga vince il duello con Pedro Neto e calcia, salva Sanchez.

53' - Chelsea a un passo dal raddoppio: colpo di testa di Jacskon, Bouanga sulla linea riesce a mettere fuori.

51' - Los Angeles FC vicina al pari: progressione di David Martinez e gran tiro da fuori area, palla fuori di poco.

39' - Prova a replicare Los Angeles FC: punizione tagliata dalla sinistra di Bouanga, smanaccia Sanchez.

34' - SEGNA IL CHELSEA, PEDRO NETO! Splendido assist di Jackson, che rifinisce imbucando per il portoghese: taglio in area, dribbling a rientrare su Hollingshead e sinistro sul primo palo che non lascia scampo a Lloris, per il vantaggio dei Blues.

20' - Altra occasione per il Chelsea: mancino a giro da fuori area di Palmer, palla deviata che finisce in corner.

17' - Gran parata di Lloris, che salva il risultato! Gioco di gambe di Jackson, che libera Madueke: tiro di punta dell'ex PSV, salva il portiere francese di piede.

6' - Primo squillo del Chelsea: ruleta in area di Jackson, che calcia cadendo e impegna Lloris.

GRUPPO D

Chelsea 3 punti

Flamengo 0 punti

Esperance Tunisi 0 punti

Los Angeles FC 0 puntti