Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo: Milan-Bari il 17 agosto alle 21:15. Possibile derby in finale

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma e le date del turno preliminare e dei trentaduesimi della Coppa Italia 2025/26.

LE PARTITE - La Coppa Italia inizierà il 9 agosto con Virtus Entella-Ternana alle 20:30. Sarà questo il primo turno preliminare, a cui seguiranno Padova-Vicenza del 10 agosto. Stesso giorno in cui si giocheranno Avellino-Audace Cerignola e Pescara Rimini.

Ai trentaduesimi, poi, in campo, tra le altre, il Milan contro il Bari lunedì 17 agosto alle 21:15. Sarà quello il giorno del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri.

IL TABELLONE - In base al tabellone, l'Inter, il Napoli, la Fiorentina e la Roma si trovano nella parte destra. Nella parte sinistra, invece, Bologna, Lazio, Milan, Juventus e Atalanta. Un derby è, dunque, possibile solo in finale.

Ai quarti, nella parte destra, possono incontrarsi Inter e Roma e Fiorentina e Napoli. Nella parte sinistra Juventus e Atalanta e Bologna e Lazio. Possibile, dunque, anche la semifinale tra Juventus e il Milan, che si trova nella parte di tabellone con Bologna e Lazio. Dopo il Bari ai rossoneri potrebbe toccare una tra Lecce e Juve Stabia, poi la Lazio agli ottavi ed eventualmente il Bologna.

IL RANKING - Questo è il ranking: il numero pù alto giocherà le partite in casa in caso di gara secca e, in caso di semifinale, gicherà il ritorno in casa: