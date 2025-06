Coppa Italia, il tabellone dell'edizione 2025/26: si parte ad agosto, questi i match in programma

La stagione 2024-25 si è ormai conclusa ma quella 2025/26 è già alle porte. Il primo torneo a tornare sarà, come sempre, la Coppa Italia. Già nel prossimo agosto scenderanno in campo le squadre qualificate ai 32esimi di finale.

La prima fase di Coppa Italia è per le squadre della Serie B 2025/2026 e per quelle di Serie A che si sono classificate tra il nono e il 17esimo posto. Si tratta di Milan, Como, Torino, Udinese, Genoa, Verona, Cagliari, Parma e Lecce, più Empoli, Venezia e Monza. Il tabellone non è ancora completo ma si può già delineare.

Coppa Italia 2025-26, i 32esimi di finale

Milan-Bari

Como-Sudtirol

Torino-Modena

Udinese-Carrarese

Genoa-Entella/da determinare

Verona-Padova/da determinare

Cagliari-Avellino/da determinare

Parma-da determinare/Rimini

Lecce-Juve Stabia

Sassuolo-Catanzaro

Pisa-Cesena

Spezia/Cremonese-Palermo

Empoli-Reggiana

Venezia-Mantova

Monza-Brescia/Frosinone

Spezia/Cremonese-Frosinone/Salernitana/Sampdoria

Coppa Italia, 16esimi e gli ottavi di finale

Le squadre che passeranno il turno si qualificheranno dunque agli ottavi dove affronteranno i club già direttamente qualificati dalla Scorsa Serie A ossia Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina che giocheranno in casa la loro prima partita nella competizione.