Napoli roboante in campo, non per l'Europa ma per la Coppa Italia. Il decimo posto dello scorso anno ha portato la squadra di Antonio Conte non solo a non disputare le competizioni europee quest'anno, ma anche ad iniziare il percorso nella coppa nazionale prima del previsto: gli azzurri, che stasera sono ricorsi ad un ampio turnover in vista della sfida di Serie A contro il Monza, avevano già affrontato i trentaduesimi di finale ad agosto, quando hanno rischiato l'eliminazione contro il Modena, prima di spuntarla ai calci di rigore.

SENZA STORIA - Alle ore 21, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, questa volta non c'è scampo però per l'avversario dei sedicesimi, il Palermo di Alessio Dionisi, a metà classifica in Serie B e autore di un avvio non entusiasmante, che oltre un mese fa vinceva contro il Parma. Finisce 5-0 una sfida a senso unico, con la doppietta di Ngonge, il gol di Juan Jesus e le prime gioie con la nuova maglia per Neres e McTominay, oltre al rosso a Vasic. Napoli che trova la Lazio all'Olimpico negli ottavi di finale. Inizio del secondo tempo ritardato per il lancio di fumogeni e petardi tra le due tifoserie rivali.

IL TABELLINO

Napoli-Palermo 5-0

MARCATORI: 8' e 11' Ngonge (N), 42' Juan Jesus (N), 70' Neres (N), 77' McTominay (N)

ASSIST: Raspadori (N), Lobotka (N), Neres (N), Simeone (N), Lukaku (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka (dal 57' Anguissa); Neres (dal 76' Kvaratskhelia), Raspadori (dal 76' McTominay), Ngonge (dal 57' Zerbin); Simeone (dal 76' Lukaku). All. Conte

PALERMO (4-3-3): Sirigu; Buttaro, Peda, Baniya (dal 72' Lucioni), Ceccaroni; Vasic, Ranocchia (dal 63' Gomes), Saric (dal 72' Segre); Le Douaron (dal 63' R. Insigne), Brunori, Lund. All. Dionisi.

ARBITRO: Giuseppe Collu (Cagliari)

AMMONITI: 86' Marin (N)

ESPULSI: 58' Vasic (P)

I GOL E LE AZIONI SALIENTI:

90' - Ci prova anche Lukaku, il tiro del belga finisce fuori.

84' - Ancora McTominay: staffilata dalla distanza, palla che finisce sulla traversa.

77' CINQUINA NAPOLI, SEGNA MCTOMINAY! - Tocca anche allo scozzese sbloccarsi con la nuova maglia: Lukaku parte sulla destra e serve l'ex Manchester United, che di prima batte Sirigu.

70' POKER NAPOLI, GOL DI NERES! - Prima rete con la maglia del Napoli per il brasiliano: errore marchiano di Baniya, che perde palla in fase di costruzione. Ne approfitta Simeone, che serve l'ex Ajax, per il quale è un gioco da ragazzi battere SIrigu.

66' - Errore di Marin: Brunori parte in contropiede ma calcia fuori.

58' PALERMO IN 10, ESPULSO VASIC - Rosso per il centrocampista palermitano, che alza troppo il piede e colpisce in testa Gilmour.

42' TRIS NAPOLI, JUAN JESUS! - Corner dalla sinistra di Neres, incornata del difensore brasiliano, che salta sulla testa di Ceccaroni e infila Sirigu.

29' - Palo del Palermo con Brunori! L'attaccante rosanero colpisce il montante con un gran destro, sulla respinta Le Douaron a porta spalancata manda clamorosamente fuori.

23' - Simeone calcia dalla destra, risponde Sirigu questa volta.

19' - Ancora Le Douaron, il più pericoloso del Palermo: questa volta sfiora il palo alla sinistra di Caprile con un tocco ravvicinato.

11' RADDOPPIO NAPOLI, ANCORA NGONGE! - Azione travolgente sempre sul lato sinistro dell'area e gran tiro da parte dell'ex Hellas Verona, che questa volta trafigge un incolpevole Sirigu.

9' - Prova a replicare il Palermo: il colpo di testa di Le Douaron viene deviato in corner.

8' GOL DEL NAPOLI, NGONGE! - Raspadori serve Ngonge che calcia dal vertice sinistro dell'area, papera clamorosa di SIrigu che si fa scappare la palla in rete.

3' - Subito grande occasione per Raspadori, che non riesce a depositare in rete il tap in dinnanzi alla porta, dopo essere stato servito dalla sinistra da Spinazzola.