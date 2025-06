Cori contro Theo Hernandez, il Giudice Sportivo multa l'Inter

attraverso la propria pagina Instagram, in merito all’esposizione di uno striscione passatogli da alcuni tifosi e che ritraeva il milanista Theo Hernandez con le sembianze di un cane - e l’esterno olandese a tenerlo al guinzaglio - non ha ancora chiuso del tutto il capitolo legato ai possibili risvolti sotto l’aspetto disciplinare. Se l’ex giocatore del PSV Eindhoven attende la conclusione dell’indagine aperta ieri dalla Procura Federale, che ha acquisito tutto il materiale a disposizione e che potrebbe comminare una multa sia a Dumfries - c’è il precedente della festa Scudetto del Milan di due anni fa - sia all’Inter a titolo di responsabilità oggettiva, oggi

Come riferisce il comunicato ufficiale diffuso dalla Lega Serie A, l’Inter si è vista comminare una sanzione di 3.000 euro per i cori che sono stati intonati da alcuni tesserati nerazzurri all’indirizzo dello stesso Theo Hernandez. Gli episodi in questione risalgono alla giornata di domenica 28 aprile quando, al termine del match di campionato contro il Torino - valevole per la 34esima giornata - la squadra, lo staff tecnico e quello dirigenziale dell’Inter sono stati protagonisti di una parata per le vie di Milano a bordo di due pullman per festeggiare insieme ai tifosi la recente conquista dello Scudetto numero 20, arrivata dopo il successo nel derby contro il Milan del 22 aprile scorso.

