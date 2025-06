Corradi lascia la Figc: pronto per il Milan di Allegri

Bernardo Corradi lascia la Figc, dove ha allenato per otto anni, concludendo come ct della Nazionale Under 20. Con un post su Instagram, l'ex attaccante saluta la Federcalcio. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'addio di Corradi all'Azzurro sarebbe propedeutico al suo ingresso nello staff di Massimiliano Allegri al Milan. Ancora non è ufficiale un suo incarico in rossonero ma già ci sono stati dei contatti con il neo allenatore rossonero e la fumata bianca adesso non è mai stata così vicina, riferisce l'edizione online del quotidiano.

Su Instagram, Corradi scrive queste parole commosse, a corredo di un video, per salutare la Figc: "E’ qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole 8 anni di amore e passione di , lavoro e divertimento , di vittorie e sconfitte , di delusioni e confronti, di crescita e conquiste , di amicizia e tanto altro . Credo che a volte basti guardare quegli occhi , quei sorrisi , quegli abbracci. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso durante il quale ho avuto l’onore di cantare l’inno nazionale a squarciagola rappresentando il mio Paese in giro per il mondo . Forza Azzurri ..sempre".